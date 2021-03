Stellantis, imbattibili proposte elettriche per chi lavora

Anche il mondo professionale può trovare risposte a qualsiasi necessità nell'ambito delle proposte 'green' di Stellantis che, grazie alla completezza delle gamme Citroen, Fiat Professional, Peugeot e Opel copre - come nessun altro Gruppo può fare - le differenti esigenze di dimensioni, capacità di carico e tipologia di carrozzeria. E' imminente, ad esempio, l'arrivo dell'E-Ducato di Fiat Professional, versione 100% a batteria del veicolo commerciale più venduto in Europa nel 2020 e punto di riferimento per i professionisti. E-Ducato si affiancherà ai diversi Opel Vivaro-e, Peugeot e-Expert e Citroen E -Jumpy (questi ultimi due già in commercio) offrendo la serenità e il rispetto dell'ambiente e della collettività che sono legati alla propulsione 100% elettrica.

Nel dettaglio lo squadrone Stellantis elettrico dedicato al vasto mondo dei professionisti e delle imprese di ogni dimensione è composto dal nuovo Citroen E -Spacetourer van trasporto persone fino a 9 posti ideale per impieghi professionali oltre che per le famiglie e dal nuovo Citroen E -Jumpy, il tuttofare in modalità elettrica e compagno ideale per i professionisti. La gamma Citroen comprenderà entro il 2021 anche l'E -Jumper con volume utile di carico sino a 17m 3 di carico in modalità 100% elettrica, il nuovo E- Berlingo, evoluzione elettrica del pioniere del multispazio anche nella variante E-Berlingo Van che assomma le rinomate capacità e modularità di questo modello alla serenità del motore elettrico.

Fiat Professional E-Ducato è la versione 100% elettrica e 100% connessa del veicolo commerciale più venduto in Europa nel 2020, capace di garantire la continuità nella transizione tecnologica con prestazioni analoghe e a un costo equivalente, con una gamma capace di rispondere a qualunque necessità e volumetria di carico best in class.

Nella gamma Opel la soluzione elettrica per il trasporto e il lavoro è al momento il furgone Vivaro-e - eletto con i 'cugini' Citroen e Peugeot International Van of the Year 2021 - apprezzato da esperti e clienti per la versatilità e la grande autonomia in elettrico, capace di percorrere fino a 330 km con zero emissioni. Entro l'anno arriveranno anche Opel Combo-e Life il multispazio elettrico che offre grande spazio interno, due lunghezze e fino a sette posti; Opel Combo-e Cargo, il furgone piccolo nelle dimensioni ma grande nell'attitudine che garantirà accesso ai centri storici grazie alle emissioni zero e, infine, Opel Movano che è il veicolo commerciale più grande nella gamma elettrificata Opel.

Stellantis propone poi al mondo professionale anche Peugeot e-Expert, il veicolo commerciale intermedio disponibile con tre diverse lunghezze e due capacità di batteria, ideale per le consegne nei centri città. A questo modello seguiranno nel 2021 il Peugeot e-Boxer, il Peugeot e-RIfter - il multispazio con vocazione da suv, ideale anche per chi lavora - e il Peugeot e-Partner perfetto esempio del concetto di Power of Choice declinato nel mondo dei veicoli commerciali, per interpretare ancor meglio le crescenti richieste del mercato di modelli 'eco'.