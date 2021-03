Rimac apre nuovo centro ricerca e sviluppo nel Regno Unito

Rimac, la Casa croata specializzata in hypercar elettriche, ha annunciato l'avvio del progetto per un nuovo hub di ingegneria di ricerca e sviluppo con sede nel Regno Unito. "Rimac sta facendo buon uso del recente investimento di 60 milioni di sterline ricevuto da Porsche - ha commentato Mate Rimac, il 33enne fondatore e Ceo dell'azienda di Sveta Nedelja che porta il suo nome - e lo fa realizzando un nuovo centro di ricerca e sviluppo nel Warwickshire".

Questo annuncio arriva appunto dopo la notizia del secondo round di investimenti da parte di Porsche, che ha aumentato la partecipazione nella Rimac dal 15,5 al 24%. Una strategia che risponde evidentemente ai piani di Porsche di espandere la sua gamma di veicoli elettrici oltre la Taycan e che prevede una maggiore collaborazione tra Porsche e Rimac - anche attraverso il nuovo cento R&D dove lavoreranno 30 persone a tempo pieno - per contribuire anche a ottimizzare lo sviluppo delle vetture elettriche dell'azienda tedesca.

Fondata nel 2009, la Rimac è cresciuta esponenzialmente nell'ultimo decennio fino a diventare un'azienda che supporta 1000 dipendenti specializzati nello sviluppo di vetture elettriche ad alte prestazioni e dei relativi sistemi di motori elettrici e di batterie. Considerato attualmente un fornitore industriale di alto livello, Rimac ha collegamenti in tutto il mondo automobilistico nello sviluppo di componenti e tecnologia ad alte prestazioni per modelli elettrici. Sta inoltre sviluppando la sua hypercar elettrica C Two che dovrebbe essere consegnata ai primi clienti entro la fine dell'anno.