Honda, trovato acquirente per la fabbrica inglese di Swindon

Honda ha venduto la sua fabbrica di Swindon alla società di logistica Panattoni. Il colosso europeo di strutture industriali e logistiche prenderà in consegna il sito nella primavera del 2022 e investirà una somma di circa 700 milioni di sterline.

La 'Panattoni' ha già costruito e sviluppato siti su larga scala per aziende come Amazon, the Co-op, Marks and Spencer, Sainsbury's e TK Maxx.

Il costruttore automobilistico giapponese terminerà la produzione di veicoli alla fine di luglio di quest'anno, dopodiché inizierà il processo di dismissione del sito.

Già nel 2019 Honda aveva fatto trapelare la notizia che avrebbe chiuso lo stabilimento di Swindon, dove si produce la Civic. Lo stabilimento automobilistico ha aperto i battenti nel 1989: l'assemblaggio delle vetture è iniziato pochi anni dopo. La chiusura pianificata dell'impianto comporterà un taglio di circa 3.500 lavoratori.