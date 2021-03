Cnh: acquisita quota Bennamann nelle tecnologie agricole

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Cnh Industrial ha completato l'acquisizione di una quota minoritaria di Bennamann, società in rapida crescita produttrice di tecnologie agricole nel settore dell'energia pulita con sede nel Regno Unito. Grazie a questa acquisizione, Cnh Industrial diventerà partner strategico esclusivo di Bennamann nel campo delle tecnologie agricole.

La partnership - spiega la società in una nota - è un'ulteriore conferma dell'impegno costante di Cnh Industrial nell'investire in tecnologie sostenibili che incrementano la produttività, offrendo agli agricoltori benefici concreti.

Inoltre, questa acquisizione rinforza l'impegno dell'azienda a favore dell'energia pulita, che permette agli agricoltori di ridurre le emissioni generate dalle attività agricole attraverso tecnologie innovative che promuovono l'economia circolare, così da offrire benefici ambientali ed economici tanto ai clienti quanto alla comunità in generale. Bennamann sta dimostrando attivamente in che modo un approccio nuovo e innovativo all'agricoltura sostenibile ed energeticamente indipendente ne favorirà l'adozione in una vasta gamma di aziende agricole. (ANSA).