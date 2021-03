Renault fabbricherà 5 nuovi modelli ibridi in Spagna

La casa automobilistica Renault ha annunciato che fabbricherà in Spagna cinque nuovi modelli di auto ibrida. Si tratta di veicoli dei segmenti C, D Suv, B Suv, B+ Suv. Il nuovo piano aziendale di Renault per la Spagna, di durata prevista fino al 2024, prevede la generazione di un valore di 12 miliardi di euro, oltre all'assunzione a tempo indeterminato di 1.000 persone, secondo una nota del gruppo. "Questo trasformerà la Spagna nel nostro polo" per auto "elettriche e ibride", ha detto l'amministratore delegato di Renault, Luca de Meo, in dichiarazioni riportate dall'agenzia di stampa Efe. De Meo ha presentato il piano in un evento a cui hanno partecipato il re di Spagna Felipe VI e il premier del Paese iberico Pedro Sánchez. A inizio marzo, entrambi erano presenti anche in uno degli atti in cui il governo ha illustrato il progetto di creazione di un consorzio pubblico-privato con Seat, la sua casa proprietaria Volkswagen e l'azienda di energia Iberdrola per mettere in moto in Catalogna la prima fabbrica di batterie per auto elettriche della Spagna.