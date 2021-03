Cnh: acquisita quota di minoranza in Augmenta

Cnh Industrial ha acquisito una quota di minoranza in Augmenta, una società specializzata in tecnologie agricole, in particolare sistemi di automatizzazione delle operazioni agrarie basati su tecnologie all'avanguardia di visione artificiale (Computer Vision) e intelligenza artificiale, grazie alle quali i dati sono elaborati in tempo reale direttamente dal sistema. Con questa acquisizione - spiega una nota - Cnh Industrial diventa partner strategico di Augmenta nel campo dei sensori per le colture e dell'automatizzazione dei macchinari, aprendo la strada a una futura collaborazione congiunta in ambiti di ricerca e sviluppo.

Questa partnership è un'ulteriore dimostrazione dei continui investimenti di Cnh Industrial - sottolinea la società - nel campo delle tecnologie agricole più avanzate, con l'obiettivo di rafforzare l'intera gamma di prodotti, garantendo così ai propri clienti un accesso facile e immediato a innovazioni agricole rivoluzionarie, che consentono di migliorare sia la produttività agricola sia la sostenibilità. La partnership consolida inoltre il portafoglio prodotti di Agxtend, l'acceleratore di startup tecnologiche della società. La soluzione creata da Augmenta per l'agricoltura di precisione in tempo reale si avvale di un sistema di telecamere 4K multispettrali montate sul tetto delle macchine agricole, per scansionare il campo durante le normali lavorazioni e calcolare con estrema precisione, grazie al supporto dell'intelligenza artificiale, le quantità esatte di fertilizzanti o prodotti fitosanitari necessari per la coltura. Queste indicazioni di applicazione a rateo variabile in tempo reale vengono trasmesse all'istante agli attrezzi collegati, consentendo di ottimizzare i quantitativi necessari dei prodotti richiesti, abbassando i costi operativi e migliorando la sostenibilità. Un sistema avanzato, compatibile con una vasta gamma di colture, tra cui cereali a grani piccoli e grandi, cotone, riso e canna da zucchero, che analizza le condizioni della coltura, rilevando tra le altre cose il vigore vegetativo sulla base dello stato del fogliame e avvalendosi di vari altri modelli visivi; inoltre, consente di compensare eventuali fattori ambientali che possono influire sull'analisi, come i livelli della luce presente nell'ambiente. Augmenta ha il quartiere generale a Parigi, sedi negli Stati Uniti e un campus di ricerca e sviluppo ad Atene.