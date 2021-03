Cnh: prima fiera digitale dedicata a macchine agricole

Cnh Industrial lancia YouUniverse, la prima fiera al mondo in formato digitale dedicata alle macchine agricole. "Non sarà un evento in streaming come tanti altri, né una fiera virtuale, ma sarà un'immersiva e coinvolgente esperienza di infotainment come nessun'altra nel suo settore", spiega l'azienda.

YouUniverse è una piattaforma su misura che utilizza tecnologie all'avanguardia ed è progettata appositamente per tutti gli agricoltori, contoterzisti e concessionari, per offrire una porta d'accesso virtuale ai brand di Cnh Industrial del mondo agricolo, famosi in tutto il mondo: Case IH, Steyr e New Holland Agriculture, il marchio motoristico consociato Fpt Industrial e l'acceleratore per le start-up tecnologiche di Cnh Industrial, AgXtend.

YouUniverse è facilmente accessibile sia da un sito web interattivo sia da tutti i dispositivi mobili e permette a tutti i partecipanti di restare in contatto, di coltivare contatti e di sviluppare reti. I marchi di CNH Industrial accoglieranno i visitatori nei propri universi brandizzati, per un viaggio di esplorazione via via sempre più coinvolgente all'interno di paesaggi e prodotti virtuali.