Pirelli: analisti vedono ricavi 2020 -19,8%

Il 2020 di Pirelli, nonostante il recupero degli ultimi mesi, sarà pesantemente segnato dal Covid.



Gli analisti, nel consensus pubblicato sul sito del gruppo, prevedono un utile precipitato a 47 milioni di euro (-89%), un risultato operativo a 237 milioni (-68%), ebitda a 930 milioni (-29%) e ricavi a 4,26 miliardi (-19,8%). Il cda esaminerà oggi i conti prelimlinari e il ceo Marco Tronchetti Provera li presenterà a mercati chiusi alla comunità finanziaria. Ieri Continental ha presentato le previsioni per l'anno fiscale 2021, che hanno deluso gli analisti. La pandemia Covid-19 ancora in corso prevede ricavi tra 40,5 e 42,5 miliardi di euro, e il margine EBIT rettificato dovrebbe essere compreso tra circa il 5% e il 6%. L'anno si è chiuso con ricavi in calo del 12,7% a 37,722 miliardi di euro.