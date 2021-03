Piaggio: S&P migliora outlook da negativo a positivo

Standard & Poor's ha confermato il rating B+ del gruppo Piaggo e ha rivisto l'outlook alzandolo da negativo a positivo.



Secondo gli analisti di Standard & Poor's "i risultati del Gruppo Piaggio per il 2020 hanno superato il nostro precedente scenario di base, grazie al significativo recupero della performance operativa nel secondo semestre. L'outlook positivo riflette la nostra visione che la performance operativa di Piaggio sia destinata a riprendere forza dopo un 2020 difficile, consentendo all'indice S&P Global Ratings-adjusted FFO (Funds From Operations) di tornare sopra il 20% nei prossimi 12 mesi, continuando a garantire un solido profilo di liquidità. Infatti, grazie alle misure proattive del management per assicurarsi ulteriori fonti finanziarie, stimiamo che Piaggio possa supportare solidamente i propri fabbisogni".