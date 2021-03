AsConAuto, 20 anni di innovazione sfociano nell'Academy

AsConAuto, Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli, festeggia 20 anni di attività. Nel 2017 è nata AsConAuto Academy, la divisione che progetta e offre percorsi formativi, online e in presenza ed è stata creata nel 2017 dall’Associazione nella volontà di assicurare, in proprio, aggiornamento e formazione specialistici adeguati alla mutazione in atto a livello globale nel mercato automotive. Obiettivo fondatore dell’Academy: organizzare, promuovere e finanziare corsi (sia quelli obbligatori sia non rispondenti a obbligo di legge), indirizzati ai soci dei consorzi e agli autoriparatori affiliati, grazie alla collaborazione di qualificati formatori e agenzie formative.

“Tutta l’attività interna di AsConAuto - dichiara Dario Campagna, direttore dell’Academy e componente del Consiglio direttivo AsConAuto - si basa ormai sulla comunicazione digitale. E le nuove tecnologie integrate a supporto dell’attività lavorativa quotidiana si sono dimostrate una risorsa efficace anche per sostenere lo sviluppo del nostro progetto formativo, che deve fare fronte alle nuove necessità di assistenza poste da automezzi sempre più connessi e dalle diverse normative che riguardano veicoli elettrici e ibridi. L’uso dell’auto e la sua manutenzione richiedono oggi e ancor più nel futuro attenzioni diversificate, competenze differenti e servizi originali e la nostra Associazione - attraverso la propria Academy – intende mantenere la migliore qualificazione specialistica e professionale nel proprio sistema”.

La piattaforma telematica dedicata dall’Academy offre consulenze e corsi online di qualifica professionale nazionale in qualità di Responsabile tecnico delle categorie: Meccatronico, Carrozzeria e Gommista. La nuova articolazione di proposte aggiuntive contribuisce ad arricchire una offerta di corsi che ha fatto chiudere il 2020 con un ultimo trimestre molto soddisfacente. Anche il 2021 è partito bene con il rilascio di 117 attestati da percorsi già erogati in avvio d’anno.

“Ormai - prosegue Campagna - in officina entrano anche auto elettriche e ibride e aggiornarsi è obbligatorio. Tutto il network associativo ha la disponibilità di corsi Pes (Persona esperta), Pav (Persona avvertita), Pei (Persona idonea) per gli operatori nel settore elettrico e indirizzati agli autoriparatori che realizzano interventi su auto elettriche o ibride. In avvio il 16 marzo prossimo è un corso sulla riparazione dei veicoli ibridi ed elettrici che riguarda la evoluzione dei veicoli ibridi sul mercato, la loro differenziazione e come intervenire su questi motori ed è articolato in 2 sessioni di lavoro. Una teorica dedicata alla conoscenza generale dei motori ibridi, plug-in, full ibridi e di approfondimento delle tematiche dei veicoli ibridi ed elettrici, comprese le problematiche: manutenzione, accorgimenti. La sessione tecnica prevede la presenza degli assistenti in officina e quella via online e video dei partecipanti, in piccolo gruppo - tra le 15 e le 18 persone - in modo da poter favorire la migliore interazione. Il corso è erogato in modalità virtuale ma consente di poter capire e vedere bene i particolari e le parti del motore, proprio come se si partecipasse in presenza”.

A partire dal prossimo mese di Aprile sono in programma a cura di AsConAuto Academy anche i corsi obbligatori sulla sicurezza e, soprattutto, parte un corso per ottenere la qualifica di meccatronico realizzato in risposta alla normativa della Legge 224/2012, entrata in vigore Il 5 gennaio 2013, che stabilisce l’accorpamento delle sezioni di Meccanica, di Motoristica e di Elettrauto in una unica sezione denominata Meccatronica. Finora le categorie normate risultano quelle di: meccatronica, carrozzeria e gommista* (vedasi postilla normativa a fine testo). E la qualifica di “meccatronico” dovrà essere conseguita al massimo entro il 5 gennaio 2023: scadenza finale a norma di legge. Ancora una volta l’Associazione affianca la rete nel fornire strumenti idonei per presidiare il mercato con sicura professionalità. Le informazioni utili per scegliere da catalogo nell’ Academy AsConAuto sono disponibili per la rete di operatori presso il Consorzio di riferimento nell’area riservata AsConAuto del sito www.asconauto.it/academy