Mercedes, stabilimento di Ludwigsfelde compie 30 anni

Esattamente 30 anni fa il primo veicolo Mercedes-Benz, il truck LN2, usciva dalle linee di produzione di Ludwigsfelde, attualmente il terzo stabilimento Daimler per veicoli commerciali più grande al mondo. Oggi lo stabilimento produce ogni giorno circa 200 unità dei cosiddetti 'modelli aperti' dello Sprinter (autotelaio, cassone, testa motrice), quindi oltre 50.000 l'anno. Ad oggi sono stati prodotti nello stabilimento del Brandeburgo e venduti in tutto il mondo oltre 820.000 veicoli con il Marchio della Stella.



L'inizio è stato segnato dal truck denominato LN2, al quale si è aggiunto presto il primo van, il T2, costruito anch'esso dal 1991 fino al 1996. Al T2 sono seguiti il Vario ed infine il Mercedes-Benz Sprinter, i cui modelli aperti vengono costruiti nel Brandeburgo dal 2006. Attualmente a Ludwigsfelde viene prodotta la terza generazione dello Sprinter con i suoi derivati, scudato e testa motrice, che rappresentano la base per molte differenti tipologie di veicoli, ad esempio ambulanze, autocaravan o veicoli isotermici.



Già tre decenni fa, lo stabilimento di Ludwigsfelde era una delle industrie più grandi della regione, quindi anche delle più importanti realtà occupazionali.



''Ciò che ebbe inizio 30 anni fa ha dato vita ad una storia di successi. Sono lieto che l'industria automobilistica della ex DDR di Ludwigsfelde si sia affermata e sia cresciuta dopo il 1990 grazie all'acquisizione da parte di Mercedes-Benz - ha detto Dietmar Woidke, primo ministro del Land Brandeburgo - .



Ludwigsfelde è una delle storie di successo nate dalla riunificazione della Germania. Da anni, ormai, il Brandeburgo ha trovato nella storica azienda di Stoccarda un partner economico potente ed affidabile. Il governo del Land è consapevole della difficile situazione vissuta attualmente dalle aziende e dai loro dipendenti a causa della pandemia di Coronavirus. Stiamo facendo tutto il possibile per garantire le migliori condizioni generali affinché, una volta cessata l'emergenza pandemica, sia possibile ripartire nel migliore dei modi. E ciò vale naturalmente anche per la produzione dello Sprinter a Ludwigsfelde. La scorsa estate ho visitato lo stabilimento. E ho potuto osservare cosa significhi oggi costruire lo Sprinter nelle condizioni imposte dal Coronavirus e adottando le necessarie misure di protezione. Sono rimasto colpito dalla disponibilità dei lavoratori e dagli elevati standard in materia di sicurezza e tutela della salute dei dipendenti dello stabilimento''.



Negli ultimi anni, Mercedes-Benz Vans ha investito molto nel futuro dello stabilimento, per un totale di circa un miliardo di euro. ''Lo stabilimento è una delle colonne portanti del nostro network di produzione mondiale - afferma Ingo Ettischer, responsabile della produzione di Mercedes-Benz Vans - Già negli anni scorsi abbiamo posto le basi per il futuro di Ludwigsfelde, soprattutto in vista della trasformazione che vedrà protagonisti i van elettrici e collegati in rete. A ciò va aggiunta la crescente digitalizzazione dei processi di produzione''.