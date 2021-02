Telepass Store, a Torino secondo punto vendita Italia

Telepass, azienda italiana che opera nel settore dei servizi per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano, inaugura domani, sabato 27 febbraio, il nuovo Telepass Store di Torino, in corso Vittorio Emanuele II, 74/A. Il negozio - il secondo di questo tipo aperto da Telepass in Italia dopo quello inaugurato in centro a Milano - garantirà un più facile accesso ai clienti che sono già oltre 350 mila nella provincia torinese e arrivano a quasi 700 mila in Piemonte.

Le concessionarie autostradali hanno in previsione la riduzione progressiva della rete dei Punti Blu situati lungo le tratte autostradali da loro gestite e, per questo, Telepass sta aprendo store dedicati alla propria clientela con un servizio diretto e personalizzato da offrire in pieno centro città. Aperto dal lunedì al sabato, il punto vendita offrirà informazioni sui 25 servizi offerti per la mobilità, dal noleggio di veicoli elettrici al pagamento delle strisce blu fino al servizio Skipass, usufruibili tramite un'unica app.

"Siamo lieti di annunciare l'apertura a Torino, modello virtuoso di smart city" sottolinea Gabriele Benedetto, amministratore delegato di Telepass. "In città, Telepass ha già attivato numerosi servizi disponibili attraverso Telepass Pay, come il pagamento delle Strisce Blu, il lavaggio auto a domicilio erogato tramite Wash Out, il noleggio dei monopattini e delle bici elettriche. L'obiettivo è quello di offrire un ecosistema di servizi legato ai nuovi stili di mobilità condivisa".