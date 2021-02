Toyota: produzione globale +4% a gennaio

èCresce la produzione globale di Toyota nonostante la carenza dei semiconduttori, un fattore che continua a penalizzare il mercato automobilistico e per il quale non si intravede una soluzione. A gennaio il primo costruttore di autoveicoli al mondo ha registrato un incremento del 4%, superando di poco le 740.000 unità: si tratta del quinto mese consecutivo in crescita dopo il +14,4% di dicembre, grazie all'accelerazione della domanda in Cina e sul mercato del Nordamerica. La manifattura di alcuni dei modelli negli Stati Uniti, comunica Toyota, è stata compromessa dalle difficoltà nell'approvvigionamento dei chips, ma le vendite globali rimangono sostenute dopo il rallentamento causato dal coronavirus nel primo semestre del 2020. Da inizio anno i principali costruttori nipponici, da Honda a Nissan, a Subaru, sono stati costretti a rivedere le stime di produzione, una dinamica accentuata dal terremoto di magnitudo 7,3 di metà febbraio che ha danneggiato alcuni impianti nella regione del Tohoku, specializzati nella manifattura di componenti per il mercato delle quattro ruote.