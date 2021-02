Pirelli: 24 marzo assemblea su nomina Papadimitriou

Le aziende si preparano a una seconda stagione di assemblee a porte chiuse. Anche Pirelli, che mercoledì 24 marzo ha convocato un'assemblea per approvare la nomina di Angelos Papadimitriou, già cooptato in Consiglio il 5 agosto 2020, permetterà ai soci di partecipare esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica per evitare rischi relativi all'emergenza sanitaria Covid-19.



L'Assemblea sarà chiamata ad approvare anche l'aumento di capitale da riservare esclusivamente al servizio del bond convertibile da 500 milioni con scadenza al 2025.