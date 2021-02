Daimler: effetti positivi 'cura' Kaellenius sui ricavi 2020

Nel 2020 i risultati di Daimler AG e dei suoi vari marchi tra cui Mercedes-Benz hanno evidentemente risentito delle conseguenze della pandemia - ha detto oggi a Stoccarda Ola Kaellenius, presidente del Consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, in occasione della conferenza sui risultati annuali trasmessa in streaming - con una diminuzione delle vendite del 15% passate dai 3,35 milioni di unità nel 2019 ai 2,85 milioni dello scorso anno. E di conseguenza il fatturato complessivo è sceso da a 172,7 miliardi di euro a 154,3 con una decrescita dell'11%. Ma Per contro l'EBIT grazie alle politiche di riduzione dei costi e di incremento della profittabilità (ad esempio attraverso l'aumento del prezzo medio di vendite dei singoli veicoli) ha fatto un balzo del 53% passando da 4,313 a 6,603 miliardi di euro, generando un profitto netto di 4,008 miliardi (+48% rispetto ai 2,709 del 2019).



"Il 2020 è stato uno stress test per quasi tutte le aziende in quasi tutti i settori - ha detto Kaellenius - e il team Daimler ha gestito molto bene questa prova. I nostri prodotti continuano ad essere molto richiesti in tutti i principali mercati e nell'ambito di tutte le divisioni. Con la rapida crescita delle nostre vendite xEV e l'introduzione di nuovi prodotti e tecnologie, abbiamo anche compiuto passi importanti in termini di elettrificazione e digitalizzazione. I nostri risultati finanziari sono notevolmente superiori alle aspettative del mercato, riflettendo progressi sostanziali in termini di efficienza dei costi. Inoltre, abbiamo ottenuto un significativo miglioramento dei margini sulla base di un forte mix di prodotti e prezzi, soprattutto nella seconda metà dell'anno. Abbiamo dimostrato la nostra capacità di generare un flusso di cassa sostanziale e di guidare da soli la trasformazione in corso, anche nelle circostanze avverse di una pandemia".



Nel dettaglio le vendite della divisione Mercedes-Benz Cars & Vans sono diminuite del 13% a 2.461.800 veicoli (nel 2019 erano state 2.823.800) con ricavi pari a 98,6 miliardi di euro (nel 2019 erano stati 106,9 miliardi). Da questa divisione è stato generato un EBIT pari a 5.172 milioni di euro con una inversione di tendenza rispetto al 2019 quando Mercedes-Benz Cars & Vans aveva chiuso a meno 109 milioni di euro. L'utile sulle vendite è stato del 5,2% (nel 2019 - 0,1%). L'EBIT rettificato è stato di 6.802 milioni di euro (nel 2019 era stato di 6.151 milioni) con un ritorno sulle vendite rettificato del 6,9% (nel 2019 5,8%). Il CFBIT rettificato è stato di 7.917 milioni di euro (nel 2019 1.939 milioni).



Sulla base dei risultati complessivi del Gruppo, Daimler ha anticipato che alla prossima assemblea degli azionisti verrà proposto un dividendo di 1,35 euro, incrementato del 50% rispetto a quello del 2019.