Ford, investito 1 mld dollari a Colonia per elettrificazione

Entro la metà del 2026, tutte le vetture commercializzate in Europa da Ford avranno almeno una versione plug-in hybrid o full electric in grado, quindi, di viaggiare a zero emissioni; entro il 2030, poi, saranno tutte elettriche. È quanto ha annunciato oggi, nel corso di una conferenza stampa digitale, la casa dell'Ovale Blu in riferimento al suo piano di elettrificazione. A guidare la strategia della mobilità del futuro targata Ford, un nuovo investimento da 1 miliardo di dollari per modernizzare l'impianto di assemblaggio di veicoli a Colonia, in Germania, uno dei suoi più grandi centri di produzione in Europa e la casa di Ford Europa. L'investimento trasformerà le attuali operazioni di assemblaggio dei veicoli nel Ford Cologne Electrification Center per la produzione di veicoli elettrici, il primo impianto di questo tipo di Ford in Europa.



Ford ha, inoltre, confermato che la sua prima autovettura completamente elettrica, costruita in Europa sarà prodotta nella struttura a partire dal 2023, con la possibilità di un secondo veicolo completamente elettrico costruito nello stesso stabilimento. La strategia riguarda più da vicino anche l'intera gamma dei veicoli commerciali sarà in grado, entro il 2024, di viaggiare a zero emissioni avendo almeno una versione plug-in o full electric per ogni derivativo. Ford si aspetta, inoltre, che entro il 2030 due terzi delle sue vendite di veicoli commerciali in Europa saranno elettrificati.



L'annuncio di Ford arriva sulla scia della pubblicazione dei dati che hanno visto il ritorno alla profittabilità della Ford Europa nel quarto trimestre del 2020 e l'annuncio dell'aumento dell'investimento da parte del costruttore sull'elettrificazione portato, entro il 2025, a 22 miliardi di dollari, quasi il doppio di quanto fosse stato annunciato in precedenza.



"Abbiamo ristrutturato con successo Ford Europa e siamo tornati alla redditività nel quarto trimestre del 2020. Ora ci stiamo avviando verso un futuro completamente elettrico in Europa con nuovi e distintivi veicoli e una customer experience connessa di altissimo livello - ha affermato Stuart Rowley, presidente, Ford d'Europa - . Quest'anno, in Europa, ci aspettiamo di continuare su questo trend fortemente positivo e di restare in linea con la tabella di marcia per raggiungere il nostro obiettivo di un margine EBIT del 6% come parte del piano di Ford per trasformare il suo business globale dell'automobile".



Negli ultimi 2 anni, Ford ha ridotto di un miliardo i costi strutturali, correggendo il modo di operare nei mercati non performanti e creando, allo stesso tempo, una gamma più mirata sulle esigenze e aspettative dei clienti, alcune partnership volte ad accompagnare la crescita del business e il miglioramento della profittabilità in ogni area del business.



Nel 2020, la Ford è stata per il sesto anno consecutivo il brand leader per vendite nel mercato dei veicoli commerciali.



La crescita in questo business nel quale Ford è così forte è l'elemento chiave per l'intera profittabilità delle attività europee.