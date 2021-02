Nissan, via a piano sviluppo piccoli van elettrici e termici

Nissan svela i piani per la prossima generazione di van di piccole dimensioni destinati al mercato europeo.



Facendo leva sulla forza dell'Alleanza, la futura gamma di piccoli van Nissan sarà prodotta a Maubeuge, in Francia, centro d'eccellenza per questo tipo di veicoli.



Nomi e dettagli dei prodotti saranno comunicati in prossimità delle date di lancio, ma Nissan ha già confermato che la nuova gamma includerà modelli con motore 100% elettrico e con motore a combustione interna e offrirà soluzioni commerciali e per il trasporto di persone, con varie opzioni in termini di dimensioni.



"L'annuncio della futura gamma van dimostra ancora una volta il forte slancio di Nissan in Europa, mentre prosegue il piano di trasformazione aziendale Nissan Next - ha precisato Ashwani Gupta, Chief Operating Officer di Nissan - . Produrre questi veicoli insieme al nostro partner dell'Alleanza porta vantaggi competitivi per entrambe le aziende, un altro esempio di come la nostra strategia sia vincente".



Come per l'attuale Nissan NV250, prodotto nello stabilimento Renault di Maubeuge dal 2019, il nuovo modello sarà realizzato sulla piattaforma dell'Alleanza insieme alla prossima generazione di Renault Kangoo.



A partire dalla produzione dei nuovi van di piccole dimensioni, in futuro tutti i van Nissan per il mercato europeo saranno realizzati in Francia.



La nuova generazione di van 100% elettrico seguirà la 'scia' del Nissan e-NV200, il primo EV commerciale destinato al mercato di massa lanciato nel 2014. Il van elettrico, oltre a essere una soluzione a emissioni zero per le consegne in centro città, permette alle aziende di ottenere enormi vantaggi economici grazie a bassi costi di gestione e agevolazioni fiscali.