Brexit: mercato auto usate in crisi a Malta, +30% costi import da Gb

Il mercato delle auto usate a Malta rischia di crollare a causa della Brexit, che ha provocato un aumento del 30% dei costi per ogni veicolo importato dalla Gran Bretagna, unico paese europeo di approvvigionamento per Malta che ha mantenuto la circolazione a sinistra. "Se le cose non cambiano, il nostro settore non ha futuro", ha dichiarato al Times of Malta Keith Grima, uno dei responsabili di una nuova associazione di settore (Mcia, Malta Car Importers Association) nata a gennaio per chiedere aiuto al governo.

Dalla Gran Bretagna arriva oltre la metà di tutte le auto di seconda mano importate a Malta (il resto arriva per lo più da Giappone e Australia), ma il Regno Unito è anche il secondo maggior produttore di auto di alta gamma in Europa. Per Malta ciò comporta una dipendenza assoluta dal mercato automotive britannico. "Con gli accordi per la Brexit ora dobbiamo pagare il 10% di dazi doganali, in aggiunta ai costi di trasporto e al 18% di Iva sul prezzo finale di vendita, oltre ad altre spese aggiuntive per le certificazioni e la documentazione da presentare alle autorità" ha spiegato Grima, sottolineando che la Mcia ora "ha aperto un dialogo con il governo per evitare uil totale collasso del settore" che implicherebbe la perdita di "migliaia di posti di lavoro, diretti ed indiretti".