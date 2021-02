Mercedes, 50milionesima auto Stella è prima Maybach Classe S

La prima Mercedes Maybach Classe S prodotta da Factory 56 è anche la 50 milionesima vettura ad uscire dalla linea della rete di produzione globale di Mercedes-Benz.



''Mercedes-Benz è sempre stata sinonimo di lusso. Ecco perché sono molto orgoglioso di questo anniversario molto speciale: cinquanta milioni di veicoli prodotti sono una pietra miliare significativa nella storia della nostra azienda e un risultato eccezionale per il team. Ringrazio i colleghi negli stabilimenti di tutto il mondo per il loro lavoro e il loro impegno. La loro esperienza e passione nella produzione delle nostre Stelle avverano, giorno dopo giorno, i desideri dei clienti di tutto il mondo'' ha dichiarato Jörg Burzer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz AG, Production and Supply Chain.



Negli ultimi 75 anni sono stati prodotti in totale 50 milioni di veicoli dei marchi Mercedes-Benz e smart con la massima dedizione e qualità. Alla base di questo risultato c'è la rete di produzione globale composta da stabilimenti automobilistici dislocati in tutto il mondo: flessibile, digitale, efficiente e sostenibile.



Grazie all'ecosistema digitale MO360, tutti questi impianti sono collegati in rete tra loro. La stretta collaborazione supportata digitalmente tra i dipendenti dei diversi stabilimenti è una parte essenziale di questo.



Attraverso strutture e processi caratterizzati dalla massima flessibilità, la rete di produzione globale è organizzata in modo ottimale.