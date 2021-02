Honda rivede al ribasso produzione per carenza chips

L'approvvigionamento sempre più problematico dei semiconduttori costringe la Honda a ridurre ulteriormente le stime sulla produzione di autoveicoli per il primo trimestre dell'anno.

Per l'intero anno fiscale l'azienda giapponese prevede una output inferiore di 100mila unità a quota 4,5 milioni rispetto ai 4,6 milioni delle stime precedenti. La carenza dei chips nel settore automobilistico ha riguardato anche le principali concorrenti di Honda, tra cui Toyota e Volkswagen, a fronte della domanda in aumento in Cina e negli Stati Uniti.

Honda ha comunque rivisto al rivisto al rialzo le previsioni sull'utile per l'anno fiscale, a 465 miliardi di yen (3,7 miliardi di euro) dai 390 miliardi, grazie alla riduzione dei costi e il buon andamento delle vendite di moto nei mercati di India e Indonesia. Senza l'insufficienza di chips - che ha riguardato principalmente i modelli 'Fit' in Giappone e 'Civic' e 'Accord' negli Stati Uniti, ha detto il vicepresidente di Honda, Seiji Kuraishi, i risultati sarebbero stati ancora migliori.

Negli ultimi 9 mesi Honda ha registrato un utile in calo dell'8,5% a 444 miliardi di yen e un fatturato che è sceso del 16,8% a 9.550 miliardi. L'azienda giapponese ha anche detto che ha in programma una revisione generale per la fornitura della catena produttiva, e sta considerando un aumento delle scorte dei semiconduttori per evitare di incorrere in nuove complicazioni.