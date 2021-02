Helbiz si fonde con Greenvision e sbarca sul Nasdaq

Helbiz, la società italo americana conosciuta per i suoi monopattini si fonde con la spac cinese GreenVision, quotata al Nasdaq. A chiusura dell'operazione, attesa per il secondo trimestre del 2021, la nuova società manterrà il nome Helbiz, resterà guidata dall'attuale management con il fondatore Salvatore Palella come ceo, e sarà quotata al Nasdaq. L'operazione, spiega una nota, riflette un valore di capitale netto pro forma per la nuova società di circa 408 milioni. Helbiz disporrà inoltre di circa 80 milioni da investire per la crescita.

Gli azionisti di Helbiz apporteranno tutte le loro azioni (per un controvalore di 300 milioni di dollari), Greenvision metterà 57,5 milioni di contanti in un conto fiduciario e 30 milioni di finanziamento pipe andranno a comporre il valore dell'operazione (circa 387,5 milioni di dollari). Al termine, si legge nel documento pubblicato dalla Sec, gli azionisti di Helbiz avranno il 73,6% della nuova società, Greenvision il 19% e gli investitori del Private investment in public equity Investimento il 7,4 per cento.