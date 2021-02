Ford investirà 29 mld dollari in elettrificazione entro 2025

Ford Motor Company ha chiuso bene il 2020, migliorando le sue attività nel quarto trimestre, mostrando nuovi veicoli progettati per tutti i clienti, espandendo la redditività e sostenendo il free cash flow.



"La trasformazione di Ford sta avvenendo e così anche la nostra leadership nella rivoluzione dei veicoli elettrici e nello sviluppo della guida autonoma - ha affermato Jim Farley, presidente e CEO di Ford -. Ora stiamo assegnando un capitale combinato di 29 miliardi di dollari nell'elettrificazione.



I clienti negli Stati Uniti nel quarto trimestre hanno iniziato a prendere in consegna la Mustang Mach-E full electric; il Bronco Sport, in vista del ritorno estivo del mitico Bronco; e il pick-up F-150 del 2021 - tutti dovrebbero contribuire in modo significativo ai risultati del 2021.



Nel quarto trimestre del 2020, la società ha generato 1,9 miliardi di dollari di free cash flow e ha concluso l'anno con una liquidità progressivamente più elevata (quasi 31 miliardi di dollari) e una liquidità totale di quasi 47 miliardi di dollari.



Questo lavoro è frutto degli investimenti fatti in passato sull'elettrificazione (11,5 miliardi di dollari fino al 2022) e di quelli programmati: dei 29 miliardi di dollari, 7 miliardi andranno nella guida autonoma e 22 miliardi nello sviluppo dei veicoli elettrici. I nuovi modelli in arrivo saranno elettrici ma ci saranno, comunque, vetture Ibride, Plug-in e con motori endotermici.