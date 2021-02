Ford investe per pick-up Ranger 1,05 miliardi in Sudafrica

Con l'annuncio di un investimento pari a un 1,05 miliardi di dollari e destinato alla fabbrica di Silverton, Ford ha confermato di considerare il Sudafrica come una delle aree più interessanti per lo sviluppo delle capacità produttive, comprese quelle che rientrano nell'alleanza strategica con Volkswagen. L'ampliamento di questo sito produttivo, che passerà da un output di 168.000 a 200.000 veicoli/anno, destinati sia al mercato interno che all'esportazione in oltre 100 mercati globali, rappresenta anche una importante tappa nei programmi di modernizzazione delle attività dell'Ovale Blu. Silverton, che rientra nella Tshwane Automotive Special Economic Zone (TASEZ) diventerà infatti uno dei primi stabilimenti Ford a livello globale a raggiungere lo stato di 'Island Mode', raggiungendo entro il 2024 la completa autosufficienza dal punto di vista energetico e il livello di 'carbon neutral'. In questo sito Ford produrrà la prossima generazione del pick-up Ranger - che verrà costruito anche in versione Volkswagen con diverso nome - e per supportare l'aumento della produzione a partire dal 2022 verranno assunti altri 1.200 collaboratori, portando la sua lavoro della Casa dell'Ovale Blu in Sud Africa a 5.500 dipendenti. Questo programma creerà inoltre circa 10.000 nuovi posti di lavoro nella rete di fornitori locali e, rappresenta anche il più grande investimento nei 97 anni di storia di Ford in Sud Africa.



"Gli importanti aggiornamenti e le nuove tecnologie di produzione porteranno all'efficienza in tutta la nostra attività in Sud Africa - ha detto Andrea Cavallaro, direttore delle operazioni Ford per gli International Markets - dalla consegna in sequenza delle parti direttamente alla linea di assemblaggio, all'aumento delle velocità di produzione dei veicoli e alla precisione di assemblaggio per garantire quella qualità world-class che i nostri clienti si aspettano. Il nostro obiettivo è raggiungere il cosiddetto 'Island Mode' nell'impianto di assemblaggio di Silverton, che diventerà completamente autosufficiente dal punto di vista energetico e carbon neutral entro il 2024. Sarà - ha confermato Cavallaro - uno dei primissimi stabilimenti Ford in tutto il mondo a raggiungere questo status".