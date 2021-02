Cinese Geely aumenta vendite del 40% a gennaio

La casa automobilistica cinese Geely Auto Group ha annunciato oggi di aver registrato un aumento del 40% su base annua delle proprie vendite a gennaio.

Le vendite della compagnia hanno raggiunto le 156.326 vetture il mese scorso, in crescita dell'1% rispetto al dicembre 2020.

Tra i veicoli venduti dalla casa cinese, 4.289 erano auto ecologiche.

In questo modo, l'azienda ha già raggiunto oltre il 10% del proprio obiettivo di vendite annue, fissato a 1,53 milioni di veicoli per il 2021.

A gennaio, secondo la società cinese, le esportazioni di Geely sono letteralmente salite alle stelle, aumentando del 343% su base annua fino a 10.031 vetture. (ANSA-XINHUA).