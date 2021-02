Subaru riduce le stime delle vendite per carenza di chip

La carenza dei semiconduttori costringe la giapponese Subaru a rivedere al ribasso le stime sui ricavi, ultima in ordine cronologico tra le case auto mondiali. Per l'anno fiscale in corso le previsioni sulle vendite scendono di 43mila unità a 868mila veicoli; una dinamica che ha riguardato nelle scorse settimane anche Toyota, Nissan, Honda e Mazda sul mercato domestico, dopo il blocco forzato degli impianti provocato dalla pandemia del coronavirus. La mancata disponibilità dei chips comporta una correzione delle stime sui profitti a 75 miliardi di yen (590 milioni di euro) dai precedenti 80 miliardi, ha comunicato Subaru, e del fatturato a quota 2.850 miliardi per l'esercizio che si conclude al 31 marzo; 100 in meno rispetto alle stime iniziali.

A livello globale il costruttore auto nipponico produrrà 823.00 veicoli, il 20% in meno rispetto all'anno precedente. Per aggiornare i nuovi parametri Subaru diminuirà il ricorso agli straordinari e i turni dei lavoratori nei fine settimana nello stabilimento di Gunma, nel Giappone centrale, e nella fabbrica statunitense dell'Indiana. "Attualmente la nostra catena produttiva si concentra sui modelli di alta fascia, con una maggiore dipendenza dai semiconduttori", ha detto il direttore finanziario Toshiaki Okada, che si detto poco fiducioso sul ritorno alla normalità nel breve termine. Per il periodo tra aprile e dicembre l'utile operativo di Subaru è calato del 36,5% a 98 miliardi di yen, e il fatturato ha visto una flessione del 16,5%. A inizio settimana anche la General Motors aveva detto che ridimensionerà la produzione negli stabilimenti di Stati Uniti, Canada, Messico e Corea del Sud, anticipando che la mancata accessibilità ai chips potrebbe durare fino al termine dell'anno. L'offerta limitata nel settore automobilistico riflette in primo luogo l'aumento della domanda nel comparto della telefonia mobile e nelle infrastrutture a sostegno della tecnologia di quinta generazione, durante una congiuntura che ha visto il rallentamento delle attività produttive a causa dell'emergenza sanitaria.

A questi fattori c'è da aggiungere il contributo della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, dicono gli analisti. Per evitare le sanzioni imposte dalla precedente amministrazione Usa le aziende di tutto il mondo hanno cancellato le richieste di approvvigionamento inoltrate ai produttori cinesi, mentre società come Huawei - a cui è vietato l'accesso alle componenti di tecnologia statunitense, ha dovuto rivolgersi ad altri fornitori, riducendo le scorte dei principali produttori.