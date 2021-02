Toyota punta a produzione record nel 2021

Toyota punta a un incremento della produzione globale a livelli record nel 2021, a quota 9,2 milioni di autoveicoli, in scia alla ripresa della domanda dopo il rallentamento causato dalla pandemia del coronavirus. Lo riferiscono fonti informate dei fatti all'agenzia Kyodo, spiegando che l'obiettivo di Toyota è superiore al record del 2019 con 9,05 milioni di unità prodotte, prima dell'emergenza sanitaria, e costituisce un rialzo del 20% rispetto ai valori del 2020. Al pari degli altri costruttori mondiali, la prima casa auto nipponica ha visto un ridimensionamento delle immatricolazioni lo scorso anno, ma nonostante il calo è riuscita a recuperare la prima posizione a livello globale, superando la tedesca Volkswagen. Negli ultimi mesi del 2020 la domanda è stata trainata dalle vendite in Cina e sul mercato del Nord America, ha comunicato Toyota - che adesso prevede una produzione di 3,2 milioni di autovetture in Giappone nel 2021, rispetto ai 2,92 milioni nel 2020. L'azienda anticipa un incremento delle operazioni anche nel resto del mondo, trascinando l'intero settore manifatturiero del Paese, dal momento che l'industria delle quattro ruote 'costituisce la spina dorsale' dell'export nipponico. Le nuove stime tuttavia, dicono gli analisti, potrebbero fare i conti con la carenza sul mercato dei semiconduttori, sempre più ricercati nelle infrastrutture a sostegno della tecnologia di quinta generazione, e già la causa di revisioni al ribasso dell'output di diversi costruttori auto su scala globale.