GM taglia produzione Usa, Canada e Messico per mancanza chip

Con un comunicato ufficiale, General Motors fa il punto sull'impatto che la scarsità di semiconduttori - problema che si è già evidenziato il Cina e per altri costruttori - sta avendo sui livelli di produzione negli stabilimenti Fairfax (Kansas), CAMI (Ingersoll, Ontario) e San Luis Potosi (Messico) nella settimana che inizia l'8 febbraio.



Gm precisa che le forniture di semiconduttori per l'industria automobilistica globale "rimangono molto fluide e la nostra organizzazione della catena di approvvigionamento sta lavorando a stretto contatto con la base di fornitura per trovare soluzioni relative ai requisiti dei semiconduttori stessi e per mitigare gli impatti su GM". La Casa di Detroit precisa però che "nonostante i nostri sforzi, la carenza di semiconduttori avrà un impatto sulla produzione di GM nel 2021".



Partendo da una attenta valutazione dell'impatto complessivo, la Casa di Detroit ribadisce nel suo comunicato che l'obiettivo è "continuare a produrre i nostri modelli più richiesti inclusi i truck full size, i suv e le Corvette per soddisfare i nostri clienti". Confermando che per gli impianti citati (Fairfax, CAMI e San Luis Potosi) saranno adottati tempi di inattività su tutti i turni da lunedì 8 febbraio, GM aggiunge che anche la fabbrica di Bupyeong 2 in Corea operererà a metà della capacità a partire dalla stessa settimana. "Il nostro piano attuale - si legge nel comunicato - è di aggiornare gli impianti ogni settimana e recuperare quanta più produzione possibile in questi stabilimenti". E conclude che "è importante sottolineare che questo problema non influirà sul nostro impegno per un futuro completamente elettrico".