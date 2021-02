Ford decide di non legarsi a Zotye, i cinesi della Multipla

Ford ha deciso di sospendere i piani per una joint venture con la cinese Zotye Automobile, un conglomerato che conta 30 differenti brand e che nel 2008 si era fatta conoscere anche in Occidente per l'accordo con FCA relativo alla produzione su licenza della Fiat Multpla e della Lancia Lybra. Il programma che Ford e Zotye avevano sottoscritto nel 2017 e nel 2018, prevedeva una collaborazione per sviluppare e produrre assieme modelli 100% elettrici, ma le "mutate condizioni locali" hanno portato a questa decisione che si ricollega al fatto che Ford perseguirà un "modello di business più flessibile in Cina". La scorsa settimana la Casa dell'Ovale Blu aveva comunicato l'avvio di una nuova joint venture in Cina con Chongqing Changan Automobile e relativa alla produzione in loco di due versioni della Mustang Mach-E completamente elettrica.