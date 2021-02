Daimler si divide in due, separa auto Mercedes da autocarri

Daimler pianifica un cambiamento fondamentale nella sua struttura, progettato per sbloccare il pieno potenziale delle sue attività in un futuro a emissioni zero e guidato dal software. Il consiglio di sorveglianza e il consiglio di amministrazione di Daimler hanno infatti ufficializzato la decisione di valutare uno spin-off del ramo di attività dedicato a camion e autobus, iniziando anche i preparativi per una quotazione separata in Borsa di Daimler Truck.



Daimler, si legge nella nota, prevede la separazione delle proprie attività in due società che si dedicheranno alla 'rivoluzione' del settore automotive e della mobilità - rispettivamente nelle auto premium e luxury e nei veicoli trasporto merci e persone - e la quotazione di Daimler Truck per supportare l'accelerazione verso le emissioni zero e un futuro basato sul software.



L'attività di Daimler Truck avrà una gestione completamente indipendente, una governance aziendale autonoma, incluso un presidente indipendente del consiglio di sorveglianza, ed è destinata a qualificarsi come società DAX alla borsa valori di Francoforte con un percorso che dovrebbe essere completato entro la fine dell'anno in corso.



Il Gruppo tedesco prevede la distribuzione di una significativa quota di maggioranza in Daimler Truck agli azionisti di Daimler. Il consiglio di sorveglianza e il consiglio di amministrazione hanno inoltre confermato l'intenzione di cambiare - al momento opportuno - la denominazione del Gruppo da Daimler a Mercedes-Benz.