Vw, a Fabbrica di Vetro a Dresda avviata produzione ID.3

Il 29 gennaio, con l'avvio della produzione in serie della ID.3, la Fabbrica di Vetro di Dresda è diventata il quarto stabilimento MEB al mondo, il secondo a produrre la ID.3, con l'obiettivo, nei prossimi anni, di elevarsi a centro di riferimento per la gamma ID. e i suoi modelli.



La Fabbrica di Vetro di Dresda intende essere una vetrina dell'elettrico Volkswagen, grazie all'offerta a clienti, visitatori e ospiti di un'esperienza completa della gamma ID.: consulenza all'acquisto e test di guida, visite alla linea di produzione, eventi speciali, assemblaggio della ID.3 da parte dei clienti e fino alla consegna delle vetture elettriche.



La Fabbrica di Vetro è già il quarto stabilimento al mondo a produrre auto 100% elettriche Volkswagen basate sull'apposita piattaforma modulare MEB. Il primo sito in ordine cronologico è stato quello tedesco di Zwickau, a novembre 2019. Alla fine del 2020, si sono aggiunte le fabbriche cinesi di Anting e Foshan.



Insieme, questi quattro stabilimenti hanno una capacità produttiva massima di oltre 900.000 vetture l'anno. I prossimi siti si stanno già preparando per produrre auto basate sulla piattaforma MEB: sono le fabbriche tedesche di Emden e Hannover e quella di Chattanooga, negli Stati Uniti d'America.



L'assemblaggio della ID.3 non è l'unica attività nella Fabbrica di Vetro di Dresda, che attualmente impiega 380 persone. Di recente, è stata costruita una seconda area per le consegne: un unicum nell'industria automobilistica. L'obiettivo è di consegnare direttamente ai clienti sempre più auto, passando dalle 1.301 consegne del 2019 e dalle 3.296 del 2020, fino alle oltre 5.000 del 2021. Il target da raggiungere è di circa 9.700 auto l'anno nel 2022. Inoltre, nella Fabbrica di Vetro è stata ampliata la stazione per i test funzionali, dove viene effettuato lo sviluppo di sistemi di assistenza, servizi online, motori e telai. Quello di Dresda è anche uno stabilimento pilota per l'intera Volkswagen, specie in materia di automazione e digitalizzazione.