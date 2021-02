Mercato auto, a gennaio le più vendute sono anche ibride

L'anno non inizia bene per il mercato dell'auto: il primo mese dell'anno parte in salita, a causa della crisi pandemica che continua a generare un clima di incertezza. Qualche spiraglio si registra grazie agli incentivi che hanno spinto gli italiani all'acquisto, prediligendo per la scelta finale modelli più 'green' ed ecosostenibili.



Nel primo mese del nuovo anno la conferma arriva dalla classifica delle auto più vendute, un trionfo, quello di Panda, sulle orme dei mesi passati.



I suv continuano ad essere i modelli di auto preferiti dagli acquirenti, per la capacità di carico e la guida rialzata.



Exploit delle vetture elettrificate, ibride e plug-in che registrano un'impennata di consensi nel primo mese dell'anno data anche la presenza di una grande varietà di modelli in vendita sul mercato.



In particolare, a gennaio, sono state immatricolate 12.162 Fiat Panda; di queste ben 5.952 sono nella versione ibrida (HEV).



Medaglia d'argento, e non è un caso, va alla Toyota Yaris (4.337 unità), che sale sul secondo gradino del podio anche nella classifica dele best seller ibride, proprio alle spalle di Panda (3447 unità). A chiudere la top-three delle più vendute in Italia la Lancia Ypsilon che supera le 4mila unità, terza classificata anche tra le ibride, con oltre 3.200 unità consegnate ai clienti.



Seguono nella top-ten delle vetture più vendute la Citroen C3, la Jeep Renegade, scelta anche in versione brida plug-in, la Opel Corsa e la cugina francese, Peugeot 208, disponibile anche in versione full electric. Chiudono la classifica la Vw T-Roc (primo tra i crossover), la Dacia Duster e la Fiat 500.



A gennaio, un'altra conferma è sicuramente la preferenza degli italiani per suv, crossover e fuoristrada che si dividono il mercato con le 'intramontabili' berline. Il suv di Vw supera di un centinaio di unità la Jeep Renegade, segue la Fiat 500.



Al quarto posto la Ford Puma, che è invece quinta tra le ibride più vendute. Tra i suv piacciono anche Dacia Duster, Peugeot 2008, Renault Captur, Vw T-Cross, Peugeot 3008 e Ford Ecosport.



Infine, per quanto riguarda le alimentazioni prescelte, si può notare come quelle tradizionali (diesel e benzina con una quota rispettivamente del 26,9% e del 36%) lascino sempre più spazio a quelle alternative.



Le ibride superano un quarto del totale del mercato con le HEV che coprono la quota maggiore. A gennaio sono state quasi 2.500 le vetture elettriche immatricolate con la nuova Fiat 500 e la Smart Fortwo che si confermano in prima posizione con 419 unità immatricolate. Seguono Renault Zoe, Opel Corsa e Peugeot 208. Le successive due posizioni sono occupate da altre due francesi, la Renault Twingo e la Peugeot 2008. Chiudono questa particolare classifica la Vw Up!, la Hyundai Kona e la Citroen C4.