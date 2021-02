Gm: mancano semiconduttori, chiusi 3 impianti in America

La carenza di semiconduttori è destinata a frenare la produzione di General Motors per il 2021. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che nella settimana che inizia lunedì prossimo 8 febbraio chiuderanno gli impianti americani di Cami (Canada), San Luis Potosi (Messico) e Fairfax (Usa), mentre in Corea del Sud verrà dimezzata la capacità produttiva dei due impianti di Bupyeong. Provvedimenti analoghi sono stati adottati di recente da altri produttori come Ford, Toyota e Volkswagen, a causa della carenza di microchip per l'industria automobilistica. "Le forniture di semiconduttori per l'industria automobilistica mondiale - spiega General Motors - rimane molto fluida". "L'organizzazione della nostra catena di fornitura sta lavorando a stretto contatto con la nostra base di approvvigionamento - prosegue il Gruppo - per trovare soluzioni per andare incontro alle esigenze dei nostri fornitori di microprocessori e mitigare l'impatto per Gm"."Nonostante i nostri sforzi per mitigare il problema - affermano a Detroit - la carenza di semiconduttori impatterà sulla produzione di Gm nel 2021". "Attualmente - conclude Gm - stiamo valutando l'impatto complessivo del problema e stiamo cercando di mantenere la produzione al massimo per i prodotti più richiesti dai nostri clienti, inclusi i camion, i Suv e le Corvette".