Cnh: utile netto +56% grazie a trimestre record

Cnh Industrial chiude il 2020 con un utile netto pari a 187 milioni di dollari (+56%) e un utile netto adjusted pari a 437 milioni di dollari. I risultati sono stati ottenuti grazie ai conti record dell'ultimo trimestre dell'anno in cui l'utile netto adjusted ammonta a 432 milioni di dollari.

Cnh Industrial torna a distribuire il dividendo in un esercizio contrassegnato dall'epidemia da Covid-19. Il consiglio di amministrazione proporrà di distribuire agli azionisti un dividendo annuo di 0,11 euro per azione ordinaria, per un totale di circa 150 milioni di euro (~180 milioni di dollari).