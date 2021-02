Geely e Faraday Future, collaborazione su auto elettriche

Sarà la cinese Geely a produrre su contratto le avveniristiche auto elettriche della californiana Faraday Future, guidata ora da Carsten Breitfeld, l'ex Ceo di Byton che in precedenza aveva gestito il progetto i8 per Bmw.



L'annuncio di un accordo quadro di cooperazione è stato dato dalle due aziende che hanno precisato che "coopereranno nel supporto tecnologico e ingegneristico ed esploreranno la possibilità di utilizzare i servizi di produzione OEM forniti da Foxconn e Geely".



Attraverso questa collaborazione Faraday Future avrà la possibilità non soltanto completare lo sviluppo finale, ma anche di avviare la produzione della sua ammiraglia elettrica ad alta tecnologia FF91 da 1.050 Cv. Come è stato evidenziato dai media Usa, le modalità dell'accordo - che Geely e Faraday Future avevano detto "verranno precisate in un secondo tempo" - prevedono la quotazione in borsa al Nasdaq della Property Solutions - la società per scopi speciali (SPAC) che stava finanziando Farady - raccogliendo circa 1 miliardo di dollari nel processo. Di questi circa 230 milioni di dollari proverranno dai soldi raccolti da Property Solutions e gli altri 775 milioni di dollari proverranno da nuovi finanziamenti. Geely, sta contribuendo con meno del 10% in questo nuovo investimento e circa 175 milioni di dollari provengono dal Governo di una città cinese di primo livello (Tier 1, cioè le grandi megalopoli) che resta però anonima.