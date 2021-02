Jaguar Land Rover migliora nell'ultimo trimestre 2020

Pur nelle difficoltà del periodo e nella negatività di molti mercati, compreso quello domestico che stato penalizzato anche dalla Brexit, Jaguar Land Rover ha riportato solidi risultati finanziari nell'ultimo trimestre del 2020 - il terzo dell'anno fiscale secondo l'ordinamento dell'India a cui fa capo l'azienda, controllata da Tata - facendo segnare un miglioramento dei profitti ante imposte e soprattutto un flusso di cassa migliorato rispetti al secondo trimestre.



In dettaglio l'utile prima delle imposte è stato di 439 milioni di sterline pari a 496,7 milioni di euro detratti 37 milioni di sterline (41,9 milioni di euro) per oneri eccezionali. Ciò ha rappresentato un aumento di 121 milioni di sterline (136,9 milioni di euro) rispetto a un anno fa. Questo significativo miglioramento riflette un fatturato di 6 miliardi di sterline (6,8 miliardi di euro) in aumento di 1,6 miliardi di sterline (1,8 miliardi di euro) rispetto al secondo trimestre, sebbene ancora inferiore ai livelli pre-Covid di un anno fa Le immatricolazioni del terzo trimestre hanno raggiunto 128.469 unità, in aumento del 13,1% rispetto al secondo trimestre, ma comunque inferiori del 9% rispetto ai livelli pre-Covid di un anno fa. Le vendite in Cina sono aumentate del 20% rispetto al trimestre precedente e del 19,1% su base annua.



Significativo il comportamento commerciale del nuovo Land Rover Defender che nel terzo trimestre è cresciuto a 16.286 unità, con un aumento del 66,0% rispetto al trimestre precedente.



Il margine EBIT è migliorato al 6,7% (+ 400 punti base anno su anno). I miglioramenti in termini di profitti e liquidità derivanti dal programma di trasformazione Project Charge + nel trimestre sono stati di 0,4 miliardi di sterline (453 milioni di euro), inclusi 0,2 miliardi di sterline (227 milioni di euro) di costi e 0,2 miliardi di sterline di efficienza degli investimenti. I risparmi da inizio anno ammontano a 2,2 miliardi di sterline (227 milioni di euro).



JLR - si legge nella nota - è dunque sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di 2,5 miliardi di sterline (2,83 miliardi di euro) per l'intero anno che si concluderà il 31 marzo 2021. Il flusso libero di cassa nel terzo trimestre è stato di 562 milioni di sterline (636,5 milioni di euro) riflettendo principalmente il forte profitto ante tasse (PBT) e il capitale circolante dopo 675 milioni di sterline (764 milioni di euro) spesi per investimenti.



La liquidità e gli investimenti a breve termine sono aumentati a 4,5 miliardi di sterline (5,1 di euro) inclusi 1,35 miliardi di sterline (1,53 miliardi di euro) di obbligazioni a cinque e sette anni emesse nel trimestre. "Siamo lieti di segnalare questi forti profitti e flussi di cassa record del terzo trimestre - ha commentato Adrian Mardell direttore finanziario di Jaguar Land Rover - che riflettono la nostra attenzione nel dare priorità a vendite redditizie e nel fornire miglioramenti in termini di costi e finanza".