Intesa Eni Gas e Luce-Be Charge per mobilità elettrica

Eni gas e luce, in linea con la strategia di decarbonizzazione e transizione energetica di Eni che punta entro il 2050 a diventare leader nella vendita di prodotti a basso impatto di carbonio, ha firmato un accordo con Be Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica. L'accordo - si legge in una nota congiunta - prevede l'installazione, su tutto il territorio nazionale di colonnine di ricarica co-brandizzate ad accesso pubblico, per veicoli elettrici che verranno alimentate con energia verde fornita da Eni gas e luce, certificata tramite garanzie d'origine di provenienza europea, immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili.

Da marzo 2021, tutti i possessori di auto elettriche in Italia potranno usufruire di uno sconto del 50% sulla prima ricarica effettuata presso una di queste colonnine presenti sul territorio nazionale utilizzando la App di ricarica Be Charge.