Ford Mustang Mach-E costruito anche in Cina da Changan

Mustang Mach-E, il primo suv elettrico di Ford, verrà costruito anche in Cina dal partner Changan per i clienti locali. Con questa operazione, si legge nella nota dell'Ovale Blu, Mustang Mach-E stabilirà entro la fine del 2021, quando inizierà la distribuzione, nuovi standard in termini di stile e prestazioni nel mercato cinese dei veicoli elettrici di fascia alta. I contenuti tecnologici di questo suv elettrico faranno di Ford il primo costruttore in Cina ad offrire la tecnologia C-V2X (cellular vehicle-to-everything) nei veicoli di produzione di massa e la implementerà in Mach-E per aiutare gli automobilisti cinesi ad anticipare i potenziali rischi di guida e migliorare la sicurezza del traffico e efficienza. Ford localizzerà in Cina anche la produzione della futura edizione GT ad alte prestazioni della Mustang Mach-E.



Questa variante adotterà un layout a doppio motore anteriore e posteriore, e permetterà un accelerazione da 0 a 100 km/h nell'ambito dei 3 secondi. La produzione localizzata di Mach-E in Cina è un passo chiave nella strategia dell'azienda 'Best of Ford, Best of China' per offrire ai clienti di quel mercato modelli intelligenti e tecnologie avanzate.