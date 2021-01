Nissan: intorno al 2030 quasi totalità motori elettrici

Intorno al 2030 quasi la totalità degli autoveicoli prodotti dalla Nissan sui suoi principali mercati di sbocco avrà un motore elettrico. Lo ha anticipato in un comunicato la terza casa auto giapponese, spiegando che la decisione ha come obiettivo il raggiungimento del piano di zero emissioni entro il 2050. Nissan considera mercati chiave la Cina, gli Stati Uniti, l'Europa e il Giappone. Per centrare il target, ha reso noto il costruttore nipponico, "verranno identificate ulteriori innovazioni nel processo di elettrificazione e nella manifattura dei motori per migliorarne l'efficienza, l'avanzamento dello sviluppo delle batterie allo stato solido per ridurre i tempi di ricarica e l'estensione della percorrenza chilometrica. A maggio dello scorso anno Nissan aveva annunciato che entro l'anno fiscale 2023 il 60% delle auto prodotte avrebbero montato motori elettrici, ma non aveva specificato i propri obiettivi sui mercati esteri. Altri costruttori giapponesi stanno velocizzando il piano di conversione ai motori elettrici, con Toyota che intende vendere annualmente 5,5 milioni di autovetture elettriche - o la metà delle sue immatricolazioni globali, entro il 2025, mentre per Honda i due terzi delle auto vendute entro il 2030 a livello mondiale, dovranno essere equipaggiate con un motore elettrico.