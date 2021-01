Hyundai, aumentano i ricavi ma calano le vendite globali

Hyundai Motor chiude il 2020 mettendo a segno risultati economici positivi nell'ultimo trimestre del 2020. In particolare nel periodo ottobre-dicembre, i ricavi sono aumentati del 5,1% su anno, a quota 29,24 trilioni di won sudcoreani.



Contestualmente, il volume delle vendite globali nel quarto trimestre è diminuito del 4,7% a 1.139.583 unità. · Le vendite nei mercati al di fuori della Corea sono diminuite del 6,6% a 935.393 unità poiché la domanda del settore è rimasta debole nella maggior parte dei mercati in tutto il mondo. Le vendite in Corea sono aumentate del 5% a 204.190 unità, guidate da nuovi modelli, come il nuovissimo suv Tucson e la berlina Elantra. Anche la berlina G80 e il suv GV80 del marchio di lusso Genesis hanno contribuito ad aumentare lo slancio delle vendite.



L'utile operativo di Hyundai nel quarto trimestre è salito del 40,9% rispetto all'anno precedente a 1,64 trilioni di won sudcoreani, con un margine di profitto operativo che ha raggiunto il 5,6%, il più alto dal primo trimestre del 2017.



L'utile netto (compresi gli interessi di minoranza) è aumentato a 1,38 trilioni da 772,1 miliardi di won sudcoreani nello stesso periodo.



Le vendite di modelli suv e modelli di lusso Genesis, nonché il calo degli incentivi, hanno contribuito a far aumentare i ricavi nel quarto trimestre nonostante un contesto economico e un tasso di cambio sfavorevole. Anche la ripresa delle vendite e l'espansione della quota di mercato in Nord America, India e Russia hanno contribuito all'aumento dei ricavi.



Nel 2020, le vendite globali di Hyundai sono state di 3.744.737 unità, in calo del 15,4% rispetto all'anno precedente. I ricavi sono diminuiti dell'1,65% dal 2019 a 104 trilioni di won, mentre l'utile operativo è sceso del 22,9% a 2,78 trilioni di won.



L'utile netto (compresi gli interessi di minoranza) è scivolato del 33,5% a 2,12 trilioni di won.



Hyundai Motor ha annunciato che condividerà le linee guida finanziarie con i mercati per migliorare la comunicazione trasparente e rafforzare la credibilità. Nel 2021, la società punta al 14-15% di crescita dei ricavi e al 4-5% di margine di profitto operativo annuale nella divisione automobilistica.



L'azienda mira a una vendita totale di 4,16 milioni di veicoli quest'anno.



La società prevede di mantenere il dividendo di fine anno 2020 a 3.000 won per azione, lo stesso livello del 2019.



Hyundai ritiene che il 2021 sarà l'anno della sua grande trasformazione in un fornitore di soluzioni per la mobilità intelligente e si concentrerà sulle sue future strategie di business, tra cui elettrificazione, UAM, robotica e sistema di celle a combustibile. In particolare, l'azienda intende consolidare la leadership nel mercato dei veicoli elettrici con il suo primo modello EV dedicato Ioniq 5.



L'azienda si concentrerà sul miglioramento del suo mix di prodotti con suv e modelli di lusso e sul miglioramento della redditività basata sull'innovazione dei costi per diventare un leader nel futuro settore della mobilità nonostante il difficile contesto economico.



Hyundai Motor migliorerà anche la redditività e normalizzerà le vendite nei mercati di tutto il mondo tra il prolungamento della pandemia Covid-19 e un potenziale cambiamento sfavorevole nell'ambiente valutario.