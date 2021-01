Ford, veicoli commerciali:nel 2020 all time record in Italia

La pandemia non frena il settore dei veicoli commerciali. Nel 2020, nonostante l'emergenza sanitaria e i lockdown imposti dai governi in diversi Paesi, Ford è riuscita a mettere a segno una quota record del 14,6% (+0,7%), in Europa, nell'ambito dei veicoli commerciali, confermandosi per il sesto anno consecutivo marchio leader del mercato (un risultato che nel Regno Unito prosegue da 56 anni).



In Italia, in particolare, il 2020 è stato l'anno dell'all time record con uno share per Ford del 15,4% nel mercato dei veicoli commerciali pari a un incremento di 1.7 punti, una crescita che si protrae da sei anni consecutivi.



"Ci confermiamo per il quinto anno consecutivo - spiega Marco Buraglio, responsabile Divisione Veicoli Commerciali Ford Italia - leader per quanto riguarda l'import grazie alla gamma Custom che, nonostante domini il suo segmento da anni, ha registrato, nel 2020, un'ulteriore crescita di 5.5 punti raggiungendo uno segment share del 30%, e grazie al Ranger, che si è nuovamente imposto tra i pick-up con uno share del 36%, più 4 punti rispetto al 2019".



Risultati positivi sul mercato anche per il Transit 2T che ha visto aumentare lo share nel segmento di appartenenza di quasi un punto.



"I risultati ottenuti nel 2020 dai Veicoli Commerciali Ford in Italia ci riempiono di orgoglio - ha proseguito Buraglio, parlando del mercato italiano - Il segreto di questo successo è legato inevitabilmente alle tre unicità del nostro brand: siamo gli unici a offrire un modello in ogni segmento, siamo gli unici ad avere motorizzazioni Mild Hybrid e Plug-In Hybrid e siamo gli unici ad avere una gamma di personalizzazioni che riesca a soddisfare le svariate necessità dei clienti - penso ai nuovi allestimenti Trail e Active". "Il tutto - aggiunge ancora - si completa con la professionalità e la capillarità dei nostri FordPartner sul territorio che garantiscono la necessaria qualità, competenza e tempestività nella gestione dei nostri clienti. Per essere sempre al fianco di chi lavora".



Per l'anno in corso, l'obiettivo è quello di riuscire a consolidare i risultati con la gamma attuale, puntando tutto sui modelli elettrificati.



Altro punto di forza dei veicoli commerciali di Ford riguarda l'ambito degli allestimenti: l'Ovale Blu ha intenzione di implementare il programma dedicato ai veicoli allestiti grazie alla certificazione da parte di Ford di un numero importante di allestitori che, lavorando a contatto con i FordPartner, possano offrire soluzioni di allestimento per ogni cliente.



Inoltre, come precisato da Buraglio, un altro passo importante per il 2021 riguarda l'implementazione di un programma di uptime management che consenta di ridurre i tempi di fermo del veicolo per una massima efficienza e produttività dell'utente.



"Il marchio si concentrerà anche sulle novità di prodotto - ha concluso Buraglio - In arrivo quest'anno sono previsti degli allestimenti inediti che riguarderanno il nostro pick up Ranger".