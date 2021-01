Eldor Corporation, 55 milioni da Unicredit con garanzia Sace

UniCredit in qualità di banca agente, con un pool di istituti finanziari composto da Mps, Banco Bpm e Crédit Agricole Italia e con Garanzia Italia di Sace, ha concluso un finanziamento da 55 milioni di euro, della durata di 6 anni, a favore di Eldor Corporation, gruppo industriale di Orsenigo (Como) che opera nel settore dell'automotive.



Eldor Corporation continua ad affrontare il "futuro con grande fiducia nonostante le difficoltà che sta attraversando il nostro settore di riferimento", afferma Davide Forte, membro esecutivo del Cda e responsabile dell'area finanziaria del gruppo.



Come UniCredit "abbiamo ben presente l'importanza di sostenere gli investimenti di aziende virtuose, come Eldor, tra i leader mondiali per innovazione nel settore automotive, impegnata nello sviluppo di prodotti altamente tecnologici e progettati per la riduzione di emissioni di Co2", sostiene Marco Bortoletti, regional manager Lombardia di UniCredit.



Con questa operazione "consolidiamo ulteriormente la partnership con Eldor che in questi anni Sace ha supportato nell'espansione internazionale", evidenzia Enrica Delgrosso, responsabile mid corporate Nord Ovest di Sace.