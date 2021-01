Volkswagen soddisfa con ampio margine obiettivi Ue sulla CO2

Sulla base dei dati preliminari, la marca Volkswagen ha soddisfatto con ampio margine gli stringenti obiettivi europei sulle emissioni di CO2 per il 2020. Nel complesso, è stata ridotta di 6 milioni di grammi la produzione di anidride carbonica rispetto a quanto richiesto dalle normative.



La flotta delle nuove autovetture vendute da Volkswagen nell'Unione Europea ha fatto registrare un'emissione media di 92 g/km, mentre il limite massimo legale era di 97 g/km. Rispetto all'anno precedente, le emissioni di CO2 della Volkswagen sono diminuite del 22%. La conferma definitiva degli obiettivi sulle emissioni da parte della Commissione Europea - si legge nella nota - avverrà in un momento successivo "La Volkswagen prosegue nella trasformazione del settore - ha dichiarato Ralf Brandstaetter, Ceo della marca Volkswagen - Nel 2015, abbiamo dato il via alla più grande e completa strategia elettrica dell'automobile. Raggiungendo con ampio margine i nostri obiettivi di CO2, abbiamo dimostrato che siamo sulla strada giusta. Nel 2021, continueremo ad accelerare la trasformazione verso la mobilità elettrica con nuovi modelli".



Tra il 2020 e il 2024, Volkswagen investirà oltre 11 miliardi di euro nella mobilità elettrica, con la conversione di ulteriori stabilimenti produttivi tra cui Emden, in Germania, e Chattanooga, negli Stati Uniti d'America, a seguito di quelli tedeschi di Zwickau e Dresda. Entro il 2025, l'obiettivo è di immettere sul mercato 20 nuovi modelli 100% elettrici.



"Vogliamo rendere la Volkswagen il brand più attraente per la mobilità sostenibile. Attraverso la nostra strategia Way To Zero - ha aggiunto Brandstaetter. - perseguiamo questo obiettivo con continuità e puntiamo a dare un'ulteriore caratterizzazione elettrica alla marca in futuro". Nel corso di quest'anno, Volkswagen amplierà la sua offerta di modelli basati sulla piattaforma modulare elettrica MEB, con il lancio delle 100% elettriche ID.4, ID.4 GTX e ID.5.



L'anno scorso la Volkswagen, con l'avvio della strategia elettrica ha consegnato il numero più elevato di auto elettriche e ibride plug-in di sempre, cioè 212.000 unità. Con circa 134.000 vetture, di cui 56.500 del modello ID.3, la quota di 100% elettriche è triplicata rispetto al 2019. La Volkswagen ID.3 è stata l'auto a batteria più venduta in Finlandia, Slovenia e Norvegia a dicembre, mentre nei Paesi Bassi ciò è avvenuto per tre mesi consecutivi. In Svezia, a dicembre 2020 la ID.3 è stata addirittura l'auto più venduta in assoluto, a prescindere dall'alimentazione. La marca Volkswagen è anche riuscita a ottenere il primo posto nel mercato delle auto elettriche in Germania e Paesi Bassi per l'intero 2020, con una quota del 23,8% nel primo caso e del 23% nel secondo.