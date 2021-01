Audi, nel 2020 ben sotto emissioni CO2 flotta richieste da Ue

Con una media di emissioni di CO2 per il totale dei veicoli consegnati nel 2020 pari di 101,5 g/km, Audi si è attestata ben al di sotto della soglia di 105,6 g/km richiesta dalla legge. Un valore migliore del 20% rispetto a quello del 2019 e grazie al quale Audi contribuisce positivamente al risultato globale del Gruppo Volkswagen. ''La sostenibilità è un pilastro centrale della nostra strategia - ha commentato Hildegard Wortmann, membro del board di Audi AG con responsabilità per vendite e marketing - Consideriamo il valore medio delle emissioni della marca un indicatore importante del nostro impegno e proseguiremo con la massima determinazione nell'elettrificazione della gamma. La presenza di modelli a zero emissioni o comunque con una elevata elettrificazione continuerà a crescere costantemente all'interno del nostro portfolio di prodotti''. La Wortmann ha precisato al riguardo che Audi nel 2021 ''presenterà due novità 100% elettriche in due diversi segmenti''. Sono la gran turismo Audi e-Tron GT una vettura che susciterà forti emozioni - si legge nella nota - e diventerà l'auto elettrica più performante mai realizzata dal brand.



All'Audi e-Tron GT seguirà Audi Q4 e-Tron, primo modello BEV dei Quattro Anelli basato sulla piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen. Per il calcolo delle emissioni medie di CO2 attribuibili alla flotta Audi sono stati considerati le circa 585.000 immatricolazioni del 2020 nei 28 Paesi dell'Unione Europea oltre che in Norvegia e Islanda. Un determinante influsso positivo è quello legato all'incremento delle consegne dei suv a zero emissioni della gamma Audi e-Tron e dei modelli plug-in. Ad oggi, Audi può contare su 10 modelli PHEV che spaziano dalla berlina compatta Audi A3 Sportback al suv full size Audi Q8 e all'ammiraglia Audi A8, passando per gli sport utility Audi Q5 e Audi Q7 senza dimenticare la berlina e Avant Audi A6 e la coupé a cinque porte Audi A7 Sportback TFSI e. Il 2021 vedrà l'entrata a pieno regime commerciale delle declinazioni ibride ricaricabili di Audi Q3 e Audi Q3 Sportback, primi suv compatti della storia del Brand ad accogliere la tecnologia TFSI e. Entro il 2025, la Casa dei Quattro Anelli potrà contare su 30 modelli a elevata elettrificazione, dei quali 25 a zero emissioni.Audi continua la propria trasformazione in provider di mobilità sostenibile ed è attualmente il maggiore produttore di veicoli elettrici tra i tre marchi premium tedeschi. La domanda dei suv della famiglia Audi e-Tron è cresciuta del 79,5% (47.324 veicoli) rispetto al 2019 e Audi e-Tron, globalmente, è l'auto a zero emissioni più venduta tra i costruttori premium tedeschi, oltre che la best seller in Norvegia, primo mercato al mondo nel quale le immatricolazioni delle auto elettriche hanno superato le consegne dei veicoli a propulsione tradizionale.