Perfezionato il passaggio di Motori Minarelli da Yamaha a Fantic

Perfezionato dalla veneta Fantic Motor e Yamaha Motor Europe il closing dell'acquisizione da parte di Fantic del 100% delle azioni di Motori Minarelli, storica casa motociclistica bolognese, in portafoglio all'azienda giapponese. Dalla data dell'annuncio della decisione, lo scorso ottobre - si legge in una nota - si sono concluse positivamente sia la consultazione del comitato aziendale europeo di Yamaha Motor Europe, sia l'informazione del comitato aziendale locale di Motori Minarelli.



L'operazione avrà l'effetto di rafforzare la sinergia già esistente tra Yamaha Motor Europe e Fantic Motor per portare la collaborazione tra le due aziende ad un livello superiore nel settore motociclistico e della mobilità elettrica.



"Il rafforzamento della partnership con Yamaha Motor Europe e l'acquisizione di Motori Minarelli - osserva Mariano Roman, ad di Fantic Motor - rappresentano per Fantic Motor un passo importante per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leader tecnologico nella produzione di moto, e-bike e prodotti per la mobilità elettrica in Italia. Lavoreremo insieme per aumentare ulteriormente il know how di Motori Minarelli sui motori termici, sull'e-powertrain ampliare la gamma prodotti per poter offrire ai clienti di Motori Minarelli propulsori competitivi e tecnologicamente all'avanguardia, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali".



Quindi, aggiunge Eric de Seynes, Presidente di Yamaha Motor Europe, "siamo particolarmente soddisfatti della finalizzazione di questa importante partnership. La partnership a lungo termine tra Yamaha Motor Europe e Fantic Motor creerà le condizioni per un'agevole transizione al nuovo business plan e permetterà a Motori Minarelli di continuare nella sua missione mantenendo la sua identità".