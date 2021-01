Citroen, bene in Italia nel 2020 con una quota del 4,96%

Nonostante la pandemia Covid-19, Citroën Italia ha concluso il 2020 con una quota di mercato pari al 4,96%, in progressione per il quarto anno consecutivo, con un incremento complessivo dal 2016 di 1,36 punti percentuali.



Nel mercato autovetture, Citroën Italia ha raggiunto il 4,66% di quota di mercato, risultato, in crescita di 0,15 punti percentuali rispetto al 2019. In particolare, nel canale dei privati, la quota di mercato ha superato il 5%, un risultato eccellente, in crescita di 0,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Citroën C3, la best seller della marca, ha confermato il suo grande successo in Italia posizionandosi nella top five del suo segmento.



Nell'ambito dei veicoli commerciali, Citroën Italia si conferma tra i principali protagonisti del mercato italiano, con la quota del 7,54%, al terzo posto nel ranking delle marche.



Risultati positivi, raggiunti grazie a diversi fattori che hanno caratterizzato il 2020 di Citroën in Italia.



Innanzitutto, un'offensiva commerciale massiccia, in linea con le aspettative degli italiani. A seguire, servizi digitali sempre attivi con cui la marca è rimasta costantemente vicina alle persone, nonostante i lunghi periodi di distanziamento sociale. L'offerta di una gamma completa e rinnovata, in grado di rispondere alle diverse esigenze di mobilità e poi il debutto sul mercato italiano di due modelli estremamente apprezzati dal pubblico, Nuova C3, il rinnovamento della best seller della marca, e suv C5 Aircross Hybrid Plug-In, il primo prodotto del processo di elettrificazione di Citroën.



Oltre ai risultati commerciali, il double chevron ha ottenuto un grande successo di critica con due importanti riconoscimenti internazionali assegnati a due modelli che fanno parte delle novità di prodotto svelate nel corso dell'anno.



La giuria di AutoBest, composta da giornalisti di 31 Paesi Europei, ha assegnato a Citroën Ami-100% ëlectric il premio speciale "A star us born", per il carattere innovativo di questa nuova soluzione di mobilità. Nuovo Citroën ë-Jumpy è stato eletto "International Van of the Year 2021" a dimostrazione della validità di questa offerta in linea con la transizione energetica e adatta all'utilizzo professionale, in grado di offrire grande versatilità di utilizzo grazie alla sua autonomia fino a 330 km (nel ciclo di omologazione WLTP).