GM cambia logo e rassicura 'un'auto elettrica per tutti'

A poche ore dall'intervento del Ceo Mary Barra alla edizione virtuale del Consumer Electronic Show (CES) General Motors ha presentato, assieme al logo completamente ridisegnato, una nuova strategia di comunicazione dedicata ai modelli elettrici che - attraverso lo slogan 'EVerybody in' - mira a rassicurare i clienti che la rivoluzione elettrica del Gruppo riguarderà anche la fascia bassa dell'offerta.



La campagna si coordina con lo sforzo globale per rinnovare l'immagine del Gruppo e indicare che i veicoli elettrici sono al centro delle attività di sviluppo e marketing dell'azienda. Al riguardo Deborah Wahl, Chief Marketing Officer globale di GM ha affermato che questa iniziativa sarà "una parte significativa della nostra strategia in futuro". Un annuncio presenta Malcolm Gladwell, autore di The Tipping Point che è un punto di svolta della cultura pop. Altri includono la surfista professionista Bethany Hamilton, l'istruttore di fitness Cody Rigsby e la giocatrice Erin A. Simon.



Le campagne per i singoli marchi di GM continueranno con temi separati. 'Nessuno rimarrà escluso' si legge in uno degli annunci, rassicurando sul fatto che GM presenterà un modello elettrico economico subito dopo l'Hummer EV Edition 1 da 112.595 dollari e il crossover premium Cadillac Lyriq. Il nuovo logo sostituirà efficacemente l'attuale marchio su veicoli, cartelli e materiali, sebbene il logo GM non sarà necessariamente su tutti i veicoli. Segna il cambiamento più significativo al logo GM dal 1964, con uno spazio negativo attorno alla 'm' che ora assomiglia ad una spina. La Wahl ha spiegato che la campagna punta a stimolare una nuova generazione di acquirenti e accelerare l'adozione dei modelli elettrici, a dimostrare l'esperienza di GM nel campo ma soprattutto a sostenere il lancio di 30 veicoli elettrici a livello globale entro il 2025, mostrando la gamma e la potenzialità della piattaforma Ultium.