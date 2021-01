Auto: record di vendite Audi in Cina nel 2020

Il marchio Audi della FAW-Volkswagen Automobile Co. Ltd. ha stabilito un nuovo record di vendite in Cina nel 2020. Lo ha annunciato la joint venture tra la casa automobilistica cinese e il costruttore tedesco.

Lo scorso anno in Cina sono stati venduti 726.288 nuovi veicoli di marca Audi, in crescita del 5,4% su base annua.

Inoltre sono stati consegnati un totale di 674.700 nuovi veicoli Audi di produzione nazionale, in aumento del 7% su base annua. Modelli come Audi A6L, Audi Q5L hanno registrato ottime prestazioni di vendita.

Nel 2020 sono state vendute 51.588 vetture Audi importate dall'estero, mentre le vendite di Audi A8L sono aumentate nello stesso periodo del 13,9% su base annua fino a 14.150.

Audi è entrata ufficialmente nel mercato cinese nel maggio del 1988. Attualmente, la Cina costituisce il maggior mercato unico al mondo per il marchio. (ANSA - XINHUA)