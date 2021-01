Auto: Cina, crollano vendite auto ecologiche BYD

La casa automobilistica BYD, il principale costruttore cinese di veicoli a nuova energia, ha registrato un vero e proprio crollo delle vendite di vetture ecologiche nel 2020. Lo ha reso noto la società cinese in un documento depositato presso la Borsa di Shenzhen.

L'anno scorso, l'azienda ha venduto 189.689 veicoli a nuova energia, in calo del 17,35% rispetto al 2019.

A dicembre, il costruttore cinese ha però venduto 28.841 vetture ecologiche, in aumento del 120,18% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Nonostante il crollo delle vendite nel settore dei veicoli a nuova energia, la casa automobilistica cinese ha registrato una ripresa delle vendite per le vetture a benzina. Nel 2020, la società ha infatti venduto 237.283 automobili a benzina, in aumento del 2,32% su base annua. (ANSA - XINHUA)