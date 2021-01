Renault Italia mantiene nel 2020 quota mercato del 10,01%

Pur nello scenario caratterizzato da un andamento altalenante del mercato, come conseguenza dei vari lockdown a seguito della pandemia, e che ha comportato in Italia un calo complessivo del 26,8%, il Gruppo Renault con 154.198 immatricolazioni ha fatto registrare un calo del 29,7% ma mantenuto nel 2020 una quota del 10,01%. Lo scorso anno Renault Clio è risultata l'auto straniera più venduta in Italia.



Inoltre, nelle vendite a privati, il Gruppo ha raggiunto la quota record del 12,4%. In un mercato elettrico in crescita del 187% (autovetture + veicoli commerciali) Renault afferma la sua leadership, con 6.960 immatricolazioni e una quota di mercato del 20,7%. Modello elettrico più venduto, Zoe moltiplica le sue vendite che raggiungono 5.424 unità così come - in soli 3 mesi dal recente lancio - Twingo Electric registra 1.172 immatricolazioni, classificandosi all'interno della Top 10 dei BEV. Nel mercato dei veicoli commerciali elettrici, Kangoo ZE è il modello più venduto, con 257 immatricolazioni ed una penetrazione del 22,7%. L'offerta elettrica Renault per la clientela professionale si completa con Zoe Van e Master ZE.



Renault sale sul podio del mercato - al terzo posto - dei veicoli ibridi plug-in, a soli 4 mesi dalla commercializzazione della nuova gamma di veicoli E-Tech ibridi plug-in, sostenuta soprattutto da Captur E-Tech ibrido plug-in è leader di questo segmento con 3.455 unità immatricolate. Con 56.861 autovetture immatricolate (-35,8%), Dacia è stata particolarmente colpita dai periodi di lockdown che hanno avuto un forte impatto sulle vendite a privati. Tuttavia, in questo difficile contesto, il brand ha raggiunto nel 2020 una quota di mercato del 3,69% (-0,5 punti), rimanendo all'interno della Top Ten e posizionandosi al 6 posto nelle vendite a privati, con una quota del 5,6%. Sandero si attesta come l'auto straniera più venduta a privati in Italia, con 26.137 unità e conquista il podio del segmento B, con una quota del 5,8%. Duster chiude il 2020 come il modello più venduto del segmento C a privati, con una quota di mercato del 9,53%.Forte della nuova offerta di motorizzazioni bi-carburante benzina + Gpl proposta con il nome Eco-G sulla maggior parte dei modelli della gamma, Dacia si attesta come leader del mercato Gpl, con una penetrazione del 29,44%, seguita da Renault (19,89%). Questi valori collocano il Gruppo Renault in vetta nel mercato GPL, con una penetrazione complessiva del 49,3%.