Novation Tech apre nuovo stabilimento in Croazia

Novation Tech, azienda trevigiana specializzata nella lavorazione di materiali compositi in carbonio, ha aperto uno stabilimento in Croazia, che si aggiunge a quello nella sede principale di Montebelluna (che impiega oltre 300 dipendenti) e a quello in Ungheria (con circa 400 dipendenti). Lo stabilimento è ad Albona (in croato Labin), in Istria, ha una superficie di 3000 mq e darà lavoro ad oltre 100 persone. Attualmente sono già 50 gli occupati, a cui se ne aggiungeranno 25 nei prossimi mesi. La produzione sarà dedicata in modo particolare alle componenti in carbonio per il settore automotive (il maggiore mercato per Novation Tech, oltre a quello della bici e dell'occhialeria). Il nostro settore - spiega l'Ad Luca Businaro -, quello dell' automobilismo di alta gamma, è in crescita da alcuni anni e, pur se rallentato dalla pandemia, al momento non si è trovato in grave crisi. Contiamo di chiudere il 2020 con un giro d'affari inferiore di pochi punti in percentuale rispetto allo scorso anno in cui ha raggiunto i 56 milioni di euro". L'azienda prevede per l'Italia nuove assunzioni entro il semestre.